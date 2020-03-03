В Якутии отметят весенний праздник Навруз

22 марта 2020 года в 16 часов Ассамблея народов РС(Я), Дом дружбы народов им. А. Е. Кулаковского приглашают на весенний праздник Навруз.

В программе: обычаи, традиции, песни, танцы казахского, кыргызского, узбекского, таджикского, азербайджанского, татарского, башкирского народов.

Вход свободный.

Навруз – праздник весны и наступления Нового года по астрономическому солнечному календарю, иранские и тюркские народы отмечают 21 марта. Навруз, который переводится с фарси как «новый день» и символизирует начало новой жизни, один из самых древних праздников на Земле — его отмечали еще в VII веке до нашей эры.

Навруз распространен у мусульманских народов, но это народный праздник, который связан с весной и пробуждением природы, а также началом сельскохозяйственных работ.

Навруз включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2009 году, а Международным днем — Генассамблея ООН провозгласила в 2010-м.

По древнему обычаю, до наступления Навруза люди должны тщательно убирать в домах и вокруг, полностью рассчитаться с долгами.

На праздничный стол выкладывали круглые лепешки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов.

В Навруз приготовляют кушанья из семи, преимущественно растительных, продуктов, наиболее известным праздничным блюдом является сумаляк — блюдо из пророщенных ростков пшеницы.