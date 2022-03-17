В Якутии отметят День охотника

Якутия является самым охотничьим регионом Российской Федерации, где охота имеет большое экономическое, социальное и культурное значение. В связи с этим, Указом Президента Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова учрежден День охотника. Праздник отмечается ежегодно в первую субботу апреля.

В рамках празднования Дня охотника проводится ряд мероприятий не только в столице, но и во всех районах и наслегах.

Мероприятия, посвященные ко Дню охотника, в г. Якутске и муниципальных образованиях в этом году проводятся с 4 марта по 20 апреля. Планируется проведение выставки охотничьих собак, соревнования по духовым манкам «Угуйуу», конкурс охотничьих баек «Булчутсэьэнэ», семинар для охотников-волчатников и соревнования охотников «Байанай курэ5э». Также в течение марта по улусам пройдут соревнования «Байанай», а итоговые состязания будут проведены в Чурапчинском улусе.

XXV Республиканские соревнования охотников «Байанай», посвященные 100-летию образования Якутской АССР и Дню охотника в РС(Я) в этом году пройдут в селе Чурапча Чурапчинского улуса 1 и 2 апреля.

Участники будут состязаться в сборке и разборке МЦ 21-12 и стрельбе из разного вида оружия, на скорость разводить костры и прорубать лунки. Кроме того, команды будут отвечать на вопросы викторины на знание охотничьего минимума, законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и Правил охоты РФ. Также участников ждет зрелищная эстафета, состоящая из восьми этапов.

Напомним, состязания проводятся ежегодно в районах республики в целях пропаганды охоты среди населения, приобщения молодежи к национальным охотничьим обычаям и традициям, формирования здорового образа жизни среди населения и молодежи.

Популярность проведения Дня охотника среди населения республики растет из года в год, способствуя укреплению национальных традиций, формированию культуры охоты, бережного отношения к природе, основанному на рациональном использовании охотничьих ресурсов.

Форма заявки, Положение, а также Программа республиканских соревнований «Байанай» размещены на сайте министерства.