В Якутии отметят День охотника

С 1 по 3 апреля в республике пройдут мероприятия, посвященные ко Дню охотника. В этом году министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) планируется провести следующие мероприятия:

Экстерьерная выставка охотничьих пород собак.

Организаторами мероприятий являются: министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РC(Я) и Центральное правление общественной организации «Общественное объединение Союза обществ охотников и рыболовов».

Прием заявок осуществляется в письменной форме по адресу: г. Якутск, ул. П.Алексеева 7, кв 64 «Союз обществ охотников и рыболовов РС(Я)».

Мероприятие пройдет 2 апреля с 09:00 до 16:00 на территории Комсомольской площади г. Якутска.

Фотоконкурс «Сезон удачи».

Организаторами мероприятий являются: министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) и ГУП «Технический центр телевидения и радиовещания» РС(Я).

Прием заявок осуществляется по электронной почте ohota_tctr@mail.ru с 15 февраля по 31 марта.

Подведение итогов пройдет 30 марта на официальной странице в социальной сети Instagram — @ohota_yakutia.

Республиканские соревнования по мастерству владения духовых манков «УГУЙУУ-2021»

Организаторами мероприятий являются: министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) и клуб «УГУЙУУ».

Прием заявок осуществляется в мессенджере Whatsapp по номеру 8984-103-50-27.

Подведение итогов пройдет 2 апреля на официальной странице в социальной сети Instagram — @uguyuu_ykt.

Республиканский смотр-конкурс «Булчут сэhэнэ»

Организаторами мероприятий являются: министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) и общество охотников промысловиков, центр духовной культуры «Арчы Дьиэтэ».

Прием заявок осуществляется по электронной почте kutalu_kyo@mail.ru с 10 марта по 1 апреля.

Подведение итогов пройдет 3 апреля на официальной странице в социальной сети Instagram — @archy_jiete

Также 2 апреля с 10:00 до 11:00 на якутском языке и с 14:00 до 15:00 на русском языке, пройдет прямой эфир с участием специалистов Депохоты и ООПТ минэкологии РС(Я) по вопросам охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Прямой эфир пройдет на официальной странице в социальной сети Instagram – @minecologia_yakutia

Подведение итогов мероприятий, посвященных ко Дню охотника, пройдут 3 апреля в 14:00 ч. на официальной странице в социальной сети Instagram – @minecologia_yakutia