В Якутии отметят День матери и отца

В Якутии будут проведены мероприятия ко Дню матери и Дню отца.

В Якутии будет проведен ряд мероприятий ко Дню матери в Республике Саха (Якутия) и Российской Федерации и Дню отца в Республике Саха (Якутия).

В муниципальных образованиях состоятся онлайн-выставки, экскурсии, мастер-классы, круглые столы, акции, фотоконкурсы, цикл просветительских мероприятий «Мать и дитя. Радость воспитания», психологические тренинги, онлайн-консультирование для девочек и матерей , торжественные встречи, чествования матерей разных поколений, творческие республиканские конкурсы «Вместе с мамой», мамины мастер-классы «Мама может», «Роль женщины в развитии села, города», «Семейные традиции» и многое другое. ЯРО ВОД «Матери России» организует республиканский конкурс «Мать и дочь». Ко Дню отца в Российской Федерации приурочены конкурсная программа «Папы-дочки — мамы -сыночки».

В столице Якутии 16 октября состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику Матери, посвященной Дню матери в Республике Саха (Якутия), торжественная выписка новорожденных.

Завершающим мероприятием месячника Матери станет торжественное вручение государственных наград матерям Республики Саха (Якутия), почетного знака городского округа «Город Якутск» — «Слава Матери».

Напомним, что глава республики Айсен Сергеевич Николаев в год 100-летия со дня образования ЯАССР объявил 2022 год Годом матери.