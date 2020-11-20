В Якутии отметят 90-летие Чурапчинского улуса

В начале декабря 2020 года пройдут торжественные онлайн мероприятия, посвященные 90-летию со дня образования Чурапчинского улуса. Данное решение принято на заседании Совета местного самоуправления муниципального образования, на котором рассмотрен ряд текущих событий.

Члены Совета отметили, что пандемия внесла коррективы в проведении юбилейных мероприятий. Несмотря на это, согласно принятой программе с участием муниципальных образований наслегов, 2 и 3 декабря состоится ряд мероприятий, а кульминацией праздника станет онлайн-торжество 5 декабря. Всех якутян ждет интересная и насыщенная программа.

На Совете также обсужден вопрос о ходе реализации Года сельского хозяйства в улусе. В рамках Года 20 ноября состоится День сельского хозяйства. В программе будут проведены ярмарка продажи свежайшей местной продукции, произведенной в различных фермерских хозяйствах Чурапчинского улуса, награждение лучших тружеников сельского хозяйства улуса, победителей соревнования сенокосчиков, подведение итогов по завершению первого этапа улусного проекта «Сидя дома — занимайся семейной экономикой», проведение розыгрыша «Достойный подарок», праздничный концерт и многое другое.

Принять участие в мероприятиях можно в онлайн режиме через социальные сети на https://instagram.com/mochurapchinsky и https://instagram.com/aylgy.