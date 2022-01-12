В Якутии отметят 75-летие со дня рождения Роберта Бурнашова

В Якутии отметят 75-летие со дня рождения видного государственного и общественного деятеля Р. А. Бурнашова

20 января 2021 года состоится торжественное собрание общественности Республики Саха (Якутия), посвященное 75-летию со дня рождения видного государственного и общественного деятеля, заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) (1995-1997 гг.), народного депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) II, III созывов, члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заслуженного экономиста РФ, заслуженного работника народного хозяйства РС (Я), почетного гражданина Мегино-Кангаласского улуса Роберта Андреевича Бурнашова.

Участие в торжественном мероприятии примут народные депутаты республики, члены правительства, министерств и ведомств, представители общественных организаций, объединений, а также руководители Мегино-Кангаласского улуса, представителя землячества района в г. Якутске, родственники Р.А. Бурнашова.

В рамках программы проведения юбилейных мероприятий в этот день также состоится церемония возложения цветов к мемориальной доске Роберта Андреевича Бурнашова по улице П. Алексеева 8/2. Цветы в память о видном государственном и общественном деятеле возложат и к его бюсту перед зданием Табагинской СОШ. Состоится торжественная церемония закладки камня на месте установки скульптуры Р.А. Бурнашова перед зданием отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия).

В Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского будет представлена книжная выставка «Служить добру и свету» к 75-летию со дня рождения известного политика, члена Совета Федерации Р.А. Бурнашова.

Для подготовки и проведения юбилейных мероприятий, распоряжением Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) от 11 ноября 2021 года был создан организационный комитет. Работой оргкомитета руководит спикер парламента Якутии Алексей Еремеев, заместители председателя оргкомитета – народный депутат республики, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по селу и аграрной политике Андрей Находкин, глава Мегино-Кангаласского района Николай Старостин.

Оргкомитетом был утвержден план юбилейных мероприятий. В частности, в 2022 году запланированы издание книги о Р.А. Бурнашове и создание документального фильма. Лучшему работнику пенсионной службы РС(Я) будет ежегодно вручаться премия им. Р.А. Бурнашева. Кроме того, планируется проведение стратегической сессии и республиканского конкурса среди студентов экономических направлений «Идеи молодых», посвященных 75-летию Р.А. Бурнашева. Также рассматривается вопрос о начале строительства нового здания для Табагинской СОШ и установке памятника в городе Якутске.