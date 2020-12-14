В Якутии отметят 100-летие дошкольного образования международной НПК

22-23 декабря министерство образования и науки РС(Я), АОУ ДПО РС (Я) ИРО и ПК им. С.Н.Донского-II проводят открытую региональную (онлайн) научно-практическую конференцию с международным участием «Качество дошкольного образования – стратегический ресурс будущего», посвященную 100-летию дошкольного образования Республики Саха (Якутия). Территория участия на НПК предполагается обширной, благодаря новым цифровым технологиям в онлайн-режиме.

На конференции предстоит глобальное обсуждение научно- методических проблем, выработка рекомендаций по решению вопросов, связанных с совершенствованием качества дошкольного образования на современном этапе развития и его перспективы в будущем.

Какие задачи ставит перед собой конференция:

– привлечение внимания широкого круга дошкольных педагогических работников, социальных институтов, семьи, научных организаций к вопросам совершенствования качества дошкольного образования и его перспективы в будущем;

– анализ мировой и российской практики дошкольного образования на современном этапе;

– ассимиляция инновационных методик и технологий в работе с детьми дошкольного возраста;

– обмен опытом, распространение положительных результатов в общеобразовательных и специализированных учреждениях, общественных организациях;

– выявление актуальных проблем дошкольного образования на региональном и муниципальном уровнях.

Партнером в организации конференции является Лаборатория развития ребенка МГПУ (руководитель Шиян И.Б., к.пс.н.). Лаборатория объединяет ведущих специалистов в сфере оценки и повышения качества дошкольного образования. Сотрудники Лаборатории Шиян О.А., Ле-ван Т.Н., Якшина А.Н. являются экспертами по комплексной оценке качества образования с помощью шкал ECERS, прошедших международную сертификацию. Они выступят с ключевыми лекциями в разных форумах конференции.

Спикерами НПК приглашены ведущие специалисты с мировыми именами. С ключевыми выступлениями участвуют известные ученые и практики ДО России. Будут обсуждаться актуальные проблемы дошкольного образования с Нико ван Уденховен из Голландии, доктором психологических наук, экспертом мирового уровня в сфере дошкольного образования и развития детей, соучредителем Международного центра в области инициатив детского развития International Child Development Initiatives (ICDI). Нико ван Уденховен знаком с Якутией, приезжал в Якутск по реализации проекта «Качество дошкольного образования» с использованием оценочного инструмента ECD QUAT.

Мы будем рады приветствовать участие на НПК Стефани Олмор из США, директора по глобальному взаимодействию в Национальной ассоциации образования детей младшего возраста (NAEYC). NAEYC продвигает высококачественное раннее обучение для всех детей от рождения до 8 лет, объединяя практику, политику и исследования. Стефани занимается аккредитацией программ для детей младшего возраста в дошкольных организациях. Она имеет степень магистра в области дошкольного образования в Университете Колорадо в Денвере.

Галина Доля из Великобритании, автор международной программы Key To Learning, знакома в республиканских ДОО, которые были вовлечены в проект «Полилингвальный детский сад» и мы с нетерпеньем ждем новую встречу с ней!

В обсуждении актуальных вопросов подготовки высококвалифицированных кадров примет участие с ключевым выступлением Ульвия Микаилова, исполнительный директор Центра инноваций в образовании, член Общественного совета Министерства образования Азербайджана.

Вопросы развивающего дошкольного образования, ценности деятельностного подхода раскроет доктор психологических наук, профессор Института МГППУ и МГПУ Владимир Товиевич Кудрявцев.

Мир природы и ребенка увлекательно и интересно представит Наталья Александровна Рыжова, национальный руководитель проекта ОМЕП в России, член международной координационной группы ОМЕП, доктор педагогических наук, профессор МГПУ, Лауреат премии правительства РФ в области образования, Лауреат Национальной экологической премии им. Вернадского.

Елена Ленская, декан факультета «Менеджмент в образовании» Московской высшей школы социальных и экономических наук», кандидат педагогических наук, автор и соавтор учебника для начальных классов Enjoy English, преподаватель единственной программы подготовки управленцев в сфере ДО, осветит прогрессивные модели дошкольного образования, вопросы развития детей.

Ирина Быкадорова, директор образовательных программ Института детства «Рыбаков фонд», расскажет о деятельности фонда по развитию дошкольного образования, ориентированного на ребенка.

Ждем встречу с Мариной Семеновной Аромштам, писателем, журналистом, педагогом, главным редактором сайта «Папмамбук». Она — автор книг о воспитании: «Ребенок и взрослый в педагогике переживания», «Дом, в котором живет малыш» и других. Ее выступление будет интересной не только для педагогов, но и родителей, студентов, исследователей.

В работе конференции примут участие Минский институт развития образования, Институты развития образования Республики Алтай, Ярославской области, Забайкальского края, Ханты-Мансийского национального округа, Агино-Бурятского округа, СУВАГ из г. Санкт –Петербург, коллеги из Казахстана и других регионов России.

Мы очень рады и горды тем, что мастер-классы проведут абсолютные победители и лауреаты Всероссийского конкурса «Воспитатель года России», известные авторы инновационных проектов и программ.

Всех нас ждут интересные встречи, горячие обсуждения, разнообразные мероприятия: виртуальные экскурсии, презентационные площадки ДОО, открытые интервью, «педагогическая кухня» и т.д.

Приглашаем к участию педагогов, специалистов и руководителей дошкольных организаций, родителей, ветеранов дошкольного образования, практиков и ученых, управленцев муниципальных органов управления образования, всех заинтересованных лиц.

Для участия в конференции необходимо пройти опрос и регистрацию на сайте: http://conference.iroipk-sakha.ru/