В Якутии отметили Международный день родного языка

Каждый народ — это неповторимая культура, история, традиции, образ жизни. И, конечно же, язык. 21 февраля, в Международный день родного языка в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского прошел открытый урок «Учимся говорить на разных языках». Традиционное мероприятие организовал Центр национальных культур ДДН им. А.Е. Кулаковского в рамках межнационального проекта «Родной язык – достояние народа».

Школьникам о своей культуре рассказали представители разных народов Якутии: юкагирский мелодист Макар Курилов, носители бурятского языка Валентина Дандарова и Сэсэг Кириллина, представитель татарской общины «Туган як» Тахир Хуснутдинов, студентки ЯГСХА, кыргызки Элнура Ишенбекова, Мадина Тениз кызы, а также ансамбль потомков государевых ямщиков «Ямские бубенцы» (руководитель Ирина Стрекаловская), народный ансамбль «Тойук» (руководитель Галина Федорова). Каждый из выступающих рассказал об особенностях своего языка и показал его красоту, мелодичность посредством песен и стихотворений.

Макар Курилов, носитель юкагирской культуры:

— Большинство языков, на которых говорят жители нашей планеты, объединены лингвистами в языковые семьи и группы. Юкагирский является уникальным, потому как родственных ему не найдено ни в одном регионе мира, и сам язык имеет две разновидности, существенно различающиеся между собой. Сейчас юкагирский язык находится под серьезной угрозой исчезновения. В Якутии очень мало юкагиров говорят на своем родном языке, используя для общения якутский или русский язык. У колымских юкагиров вплоть до XX века существовало рисуночное (пиктографическое) письмо, не имевшее признаков перерастания в систему письменности, поскольку не отражало ни одного из аспектов юкагирского языка. Символы на бересте, так называемые тосы, содержали обычно любовные послания и информацию о маршруте. Письменность на юкагирском языке (для его тундренной разновидности) была создана в 1970-е годы Г. Н. Куриловым на основе кириллицы.

Как отметила Валентина Дандарова, численность бурятов составляет 461389 человек по данным переписи населения 2010 года. Бурятский относится к монгольским языкам. Не все представители народа говорят на своем языке. Религия у бурят буддийская, а у жителей Иркутской области – шаманизм. Кочевой образ жизни наложил большой отпечаток на жизнедеятельность и культуру народа. Например, чтобы быстро перемещаться строили переносное компактное жилище – юрту. В ней особый расклад: справа мужская половина, слева – женская, посередине очаг и алтарь. При входе все должны снимать головной убор и прежде поклониться алтарю. Буряты народ миролюбивый, у них с детства воспитывается особое отношение к родителям и почитание к старшим.

Тахир Хуснутдинов, татарская община «Туган як»:

— Зная татарский язык, вы будете комфортно себя чувствовать везде: в Турции, Азербайджане, Узбекистане, Туркменистане, Якутии, Туве, потому что у нас у всех тюркская группа языков. Татарский второй по распространённости и по количеству говорящих национальный язык в России.

Сохранение родных языков – тема, требующая особого внимания. Якутия – многонациональная республика, где каждая национальность – это неповторимая культура, история, традиции, а родной язык – предмет для настоящей гордости.