В Якутии отметили День родного языка и письменности

13 февраля в Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона состоялся торжественный вечер, посвященный Дню родного языка и письменности, отмечаемому в день рождения выдающегося просветителя, первого ученого-лингвиста, основоположника якутской массовой письменности, составителя и издателя якутских учебников Семена Новгородова.

Напомним, что в этот день глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ своим указом учредил в республике День национальной печати для популяризации и содействия развитию государственных и официальных языков республики, повышению престижа работников, занятых в сфере национальной печати и средствах массовой информации. Праздник будет отмечаться 1 июля – в день выхода первой газеты на якутском языке «Саха дойдута» («Якутский край»).

Айсен Николаев обратился к участникам торжества с видеопоздравлением, которое начал словами великого поэта Платона Ойунского о родном языке, и сказал, что родной язык – это великая сила, которая придает человеку уверенность, оптимизм и веру в будущее.

Ил Дархан отметил, что с 2020 года в Якутии началась реализация целевой государственной программы по сохранению и развитию языков народов республики и работа органов государственной власти будет нацелена, прежде всего, на создание условий для обучения детей на родных языках.

Глава Якутии подчеркнул, что одним из приоритетных направлений будет продвижение родных языков в интернет-пространстве, и привел пример оцифровки Большого толкового словаря якутского языка.

Заместитель председателя правительства РС (Я), заместитель председателя Совета по развитию языков в РС (Я) при главе Республики РС (Я) Ольга БАЛАБКИНА, поздравляя собравшихся со знаменательным днем, сказала: «Символично, что мы отмечаем этот праздник в день рождения ученого-лингвиста, одного из создателей якутского алфавита Семена Андреевича Новгородова. Его жизнь – это пример служения родному языку и народу”.

Ольга Балабкина отметила, что Республика Саха (Якутия) является уникальным в мире регионом, где представлено содружество культур, основанное на мирных добровольных принципах взаимодействия, толерантности, добрососедства, уважения прав и обязанностей разных народов, признания равноправия и равнозначности всех культур мирового сообщества.

“В век всеобщей глобализации, когда всемирная паутина интернета стирает границы общения между народами, сохранение чистоты, красоты родного языка становится задачей первостепенной важности. Каждый из нас должен беречь и защищать уникальность своего родного языка”, – сказала Ольга Валерьевна.

Вице-премьер обратила внимание на то, что язык – это основа народа и именно в нем сосредоточен культурный код народа и его духовность, и обратила внимание на то, что с 2022 года ООН объявляет Десятилетие языков коренных народов мира.

Ольга Балабкина подчеркнула, то, что сегодня глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об учреждении Дня национальной печати в республике, что является подтверждением нормативного закрепления родного языка на официальном уровне. “Это еще один шаг, направленный на сохранение и развитие языков народов Якутии”, – заявила она.

Вице-премьер призвала всех прививать любовь к родным языкам своим детям, общаться со своими детьми на родных языках, тем самым передать им сокровищницу, где хранятся вековая мудрость, история и опыт народа.

“На ум приходят слова Алексея Михайлова “Как белый конь и черный конь в одной упряжке несут два языка меня сквозь дни и ночи”. Самобытный якутский поэт, сохранив свою национальную идентичность, творил на русском языке и стал украшением культуры двух народов”, – сказала Ольга Валерьевна.

В торжественной обстановке вице-премьер озвучила, что авторский коллектив проекта «Большой толковый словарь якутского языка – новый тип толкового словаря в тюркских языках» удостоен третьей Всероссийской премии «Ключевое слово» Федерального агентства по делам национальностей за вклад в сохранение языкового многообразия лауреатом в номинации «Лучший научный проект». Премию получила директор Института гуманитарных исследований и проблемам малочисленных народов Севера СО РАН Наталья ПОПОВА.

Ольга Балабкина вручила премию главы РС(Я) в области сохранения, изучения и развития родных языков имени С.А. Новгородова за многолетнюю плодотворную деятельность по пропаганде родного языка председателю профильного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я), доктору педагогических наук, профессору Феодосии ГАБЫШЕВОЙ и главному научному сотруднику отдела якутского языка Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, доктору филологических наук Николаю ЕФРЕМОВУ.

Премии главы РС (Я) в области сохранения, изучения и развития родных языков имени Николая Спиридонова – Тэки Одулока за вклад в сохранение и развитие юкагирского языка и духовной культуры коренных малочисленных народов Севера удостоена заведующая сектором палеоазиатской филологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН Прасковья ПРОКОПЬЕВА.

За вклад в сохранение и развитие эвенского языка и духовной культуры коренных малочисленных народов Севера премия главы РС (Я) в области сохранения, изучения и развития родных языков имени Василия Лебедева присуждена преподавателю Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации СВФУ им. М.К.Аммосова Антонине ВИНОКУРОВОЙ.

Премия главы РС (Я) в области сохранения, изучения и развития родных языков имени Глафиры Василевич за вклад в сохранение и развитие эвенкийского языка и духовной культуры коренных малочисленных народов Севера вручена старшему преподавателю кафедры Северной филологии Института языков и культуры коренных народов Якутии СВФУ им. М.К. Аммосова Надежде НИКОЛАЕВОЙ.

Грамотой правительства РС (Я) отмечены доктор филологических наук, заведующая сектором якутского языка Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН Надежда ДАНИЛОВА и кандидат филологических наук, научный сотрудник отдела якутского языка Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН Надежда ВАСИЛЬЕВА.

В этом году ко Дню родного языка и письменности было приурочено издание Большого толкового словаря якутского языка в 15 томах, содержащего около 80 тыс. слов. Процесс создания самого словаря занял 46 лет. Все изданные тома полностью оцифрованы и стали доступны в электронном формате. Большой толковый словарь показывает не только достоинство языка, но и достижения лингвистической якутской школы и ее ученых во главе академиком Петром СЛЕПЦОВЫМ.

В своем выступлении доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РС(Я) и РФ, главный научный сотрудник сектора лексикографии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Петр Слепцов отметил, что завершена многолетняя кропотливая работа большого коллектива ученых по подготовке и выпуску издания, и он чувствует удовлетворение от того, что результат этого титанического труда — Большой толковый словарь – это дар своему народу.

Другим знаковым событием стала презентация нового мультимедийного международного портала газеты «Илкэн», что дает языкам коренных малочисленных народов Севера возможность для дальнейшего развития и продвижения в цифровом мире.

На торжественном мероприятии выступили председатель Конституционного суда РС (Я) Александр КИМ-КИМЭН, первый заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Александр ЖИРКОВ, глава городского округа «город Якутск» Сардана АВКСЕНТЬЕВА, председатель Ассоциации коренных малочисленных народов РС (Я) Андрей КРИВОШАПКИН, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я) Анатолий СЕМЕНОВ, генеральный директор АО «НИК «Бичик» имени С.А. Новгородова» Август ЕГОРОВ и другие.