В Якутии отметили день работников бытового обслуживания и ЖКХ

В Зале республики Дома правительства состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию профессионального Дня работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства».

Напомним, что в третье воскресенье марта в России традиционно отмечается день работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Стоит отметить, что жилищно-коммунальный комплекс Якутии представляет собой 277 организаций коммунального комплекса, 210 управляющих организаций, 305 ТСЖ.

Общее количество котельных составляет 1191, протяженность тепловых сетей — 3 954,3 км, 1 430,5 км водопроводных сетей, 749 км канализационных сетей, 29 544,1 км линий электропередач различного класса напряжения, 144 ДЭС работают в штатном режиме. В этой отрасли сегодня работает порядка 30 тысяч человек.

В торжественном мероприятии принял участие председатель правительства республики Андрей Тарасенко, который от имени главы Якутии Айсена Николаева и правительства региона поздравил с профессиональным праздником.

«В этот знаменательный день хочется поблагодарить вас за ваш большой труд, который вы ежедневно делаете. Даже в самых суровых климатических условиях вы не перестаете работать и обеспечиваете наши дома теплом, светом и энергией. То, что вы делаете, действительно важно и ценно для всех жителей республики. Вы даете возможность здесь жить, работать и трудится в самых комфортных условиях» — сказал премьер.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Вячеслав Емельянов также поздравил своих коллег с профессиональным праздником и рассказал об итогах работы за прошлый год и планах на 2021 год.

Как отметил министр, за прошлый год в коммунальном комплексе построено и реконструировано 20 котельных, проведены капитальный ремонт и замена 197 км тепловых сетей, 23 км водопроводных и 14,5 канализационных сетей. Подключен к центральным источникам теплоснабжения 1261 частный дом во всех районах республики.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Чистая вода» начата реализация двух проектов: реконструкция системы водоснабжения Олекминска и строительство водоочистных сооружений в Покровске с вводом в 2021 году.

«Основные приоритетные направления на 2021 год — строительство и реконструкция 18 котельных с общей суммарной мощностью 127 мегават, ввод в эксплуатацию трех объектов водоснабжения в Олекминске, Покровске и Верхневилюйске, запуск трех пилотных цехов переработки мусора, ввод в эксплуатацию нового полигона твердых коммунальных отходов в Якутске…», — подчеркнул Вячеслав Емельянов.

В конце торжественного собрания общественности состоялось вручение государственных и отраслевых наград работникам жилищного хозяйства. Также коммунальщиков поздравили артисты якутской эстрады.

За заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства знаком «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России» награжден генеральный директор АО «Якутдорстрой» Амирхан Яндиев.

Благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу вручена руководителю отдела лицензионного контроля и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) Николаю Атастырову.

Коллективу соискателей АО «Водоканал» присуждена государственная премия Республики Саха (Якутия) имени Ильи Винокурова в области материального производства за 2020 год за проведение испытаний по глубокой очистке реки Лены в районе водозабора города Якутска, разработку проекта установки приготовления концентрированной пульпы и установки дозирования раствора порошкообразного активированного угля. В состав соискателей вошли заместитель генерального директора по производству и строительству Сергей Диденко, заместитель начальника водозаборных сооружений Денис Макаров, ведущий инженер-технолог Надежда Мухина, ведущий инженер ремонтно-механического цеха Андрей Тальзи, главный технолог Анатолий Туласынов.

Знаком «Гражданская доблесть» за заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд награждены директор Нижнеколымского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» Михаил Стрижов, главный специалист отдела контроля за городским хозяйством и жилищным фондом Службы эксплуатации городского хозяйства Анна Сысолятина.

Грамота правительства Республики Саха (Якутия) вручена директору Жиганского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» Александру Михайлову. Благодарность правительства Республики Саха (Якутия) объявлена директору Кобяйского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» Валерию Бабичику.

Благодарность председателя правительства РС (Я) вручена заместителю генерального директора ГУП «ЖКХ РС (Я)» Валентине Винокуровой и начальнику управления по работе с персоналом АО «Сахаэнерго» Наталье Головченко.

Начальнику правового отдела ГКУ РС (Я) «Агентство субсидий» Марине Емельяновой вручена благодарность и.о. первого заместителя председателя правительства РС (Я).

За большой личный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергетики награждены знаком «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия)»слесарь по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики АО «Намкоммунтеплоэнерго» Валериан Данилов, электросварщик АО «Намкоммунтеплоэнерго» Василий Жирков, машинист (оператор) водогрейных котлов МУП «Теплоэнергия» Елена Каменщикова.

Нагрудным знаком «За заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)» награждена начальник Товарного участка филиала «Коммунтеплосбыт»ГУП «ЖКХ РС (Я) Светлана Чусовская.

Почетной грамотой Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я) награждены машинист (кочегар) Мегино-Кангаласского филиала ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» Роман Аргунов, слесарь-ремонтник Вилюйского филиала ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» Иннокентий Афанасьев, слесарь по обслуживанию тепловых сетей Усть-Алданского филиала ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» Петр Егоров, машинист котельной Чурапчинского филиала ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» Иннокентий Слепцов.

За долголетнюю, добросовестную работу в системе жилищно-коммунального хозяйства вручена почетная грамота постоянного комитета по строительству, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) начальнику юридического отдела Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) Николаю Барашкову, начальнику отдела актуализации программ Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) Юрию Намылову.