В Якутии отметили 90 лет скорой помощи

Вот уже 90 лет подряд достаточно набрать короткий номер: раньше — 03, теперь — 103, 112 и любой человек абсолютно уверен: помощь придет. Неважно, что на дворе: день, ночь, гроза, жара…

Сегодня, как и в любой другой день «Скорая» находится на передовой борьбы за жизни и здоровье наших якутян. Миссия эта трудна и благородна, требует большой отдачи сил и высокого профессионализма.

На станциях скорой медицинской помощи Якутии работают более 1200 специалистов. Ежедневно на помощь людям выезжают более 70 дежурных и реанимационных бригад. Это десятки квалифицированных врачей, медицинских работников, водителей, операторов горячей линии, бесконечно преданных своему делу.

Вчера, 10 декабря, состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летию службы скорой медицинской помощи. Заместитель председателя правительства РС(Я) Ольга БАЛАБКИНА от имени главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА, правительства и от себя лично поздравила со знаменательной датой. «Мы как орган государственной власти понимаем, что та нагрузка, которая ложится на вас, особенно необходима для того, чтобы как можно больше сохраненных жизней людей было в нашей республике. Потому что любой спасенный человек, тем более которому вовремя оказали медпомощь — это прежде всего счастье в семье», отметила Ольга Валерьевна.

И.о. министра здравоохранения РС(Я) Лена АФАНАСЬЕВА: «От имени министерства здравоохранения, от всего медицинского сообщества и от себя лично искренне поздравляю с 90-летием образования скорой специализированной службы. Славная история службы начинается с далекого 1931 года. Тогда в штате работало всего 2 специалиста и помощь ездила на каретах с лошадьми. С 1936 г. был выделен автотранспорт, в 1967 г. появилось собственное здание, а в 1970 г. уже организованы специализированные бригады — кардиологические, неврологические, педиатрические. Сегодня Станция скорой медицинской помощи является одним из крупнейших медицинских учреждений, обслуживающим ежегодно более 150 тысяч вызовов жителей. Основные задачи службы не меняются, они всегда были и остаются – это оказание качественной экстренной неотложной медицинской помощи».

В торжественной обстановке работникам учреждения были вручены государственные и ведомственные награды российского и республиканского уровня.