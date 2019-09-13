В Якутии отметили 80-летие лесного хозяйства республики

Вице-премьер Якутии Денис БЕЛОЗЕРОВ поздравил сегодня ветеранов и работников лесной отрасли с 80-летием лесного хозяйства республики и профессиональным праздником – Днем лесника. Он подчеркнул, что лес – одно из главных богатств Якутии и от того, как мы распорядимся этим бесценным богатством, зависит жизнь будущих поколений.

Как напомнил Денис Белозеров, история лесного хозяйства Якутии началась 14 февраля 1939 года, когда было принято постановление Совнаркома ЯАССР об организации лесного хозяйства и системы лесов местного значения. Зампредседателя правительства отметил, что в этом году началась реализация регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». На период с 2019 по 2021 годы из средств федеральных субвенций Якутии предусмотрено 340,5 млн рублей с учетом дополнительного финансирования.

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Предварительные итоги деятельности Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии по направлению «лесное хозяйство» представил заместитель министра Алексей АГЕЕВ. Он сообщил, что общий план по поступлениям платы за использование лесов в этом году составляет 1,4 млрд рублей. На текущий момент выполнено более 80% плана. В рамках государственного лесного и пожарного надзора в лесах проведено 208 проверок арендаторов-лесопользователей, полторы тысячи патрульно-рейдовых мероприятий по предотвращению незаконной заготовки древесины. Выявлено 69 нарушений лесного законодательства с ущербом 7,9 млн рублей, из них 61 случай незаконной рубки древесины. За время реализации федерального закона о дальневосточном гектаре в Минэкологии поступило 6,6 тыс заявлений, заключено более трех тысяч договоров безвозмездного пользования лесными участками.

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Кроме того, Алексей Агеев отметил, что особое внимание Минэкологии уделяет восстановлению лесов. Проводятся различные акции по посадке и очистке леса, к которым активно подключаются органы власти, предприятия и организации, все неравнодушные граждане республики. Замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства также напомнил, что с 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон о компенсационном лесовосстановлении. Теперь все арендаторы лесных участков, использующие леса под геологоразведку, линейные объекты, обязаны его восстанавливать на своих участках.

Отдельно Алексей Агеев остановился на лесных пожарах. Из-за жаркого и засушливого якутского лета практически каждый год возникает режим чрезвычайной ситуации. Однако благодаря слаженным действиям всех подразделений лесной охраны не допущено перехода огня на земли населенных пунктов. С начала пожароопасного сезона 2019 года на территории республики зарегистрировано 1834 лесных пожара на площади 4,197 млн га, что составляет 1,6% от площади лесного фонда.

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Добавим, что на собрании в честь 80-летия лесного хозяйства Якутии и Дня работников леса отличившимся специалистам отрасли были торжественно вручены государственные награды. Кроме того, на собрании выступили руководитель Якутского филиала «Рослесинфорг», заслуженный лесовод России, ветеран лесного хозяйства Саргылана АММОСОВА, руководитель Якутской базы авиационной охраны лесов Владимир Леонов, Герой Труда РФ, инженер Хангаласского лесничества Варвара УСТИНОВА, лесничий Нерюнгринского лесничества Андрей КОНОПЛЕВ.