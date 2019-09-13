В Якутии отметили 25-летие со дня образования Нотариальной палаты республики

12 сентября в здании Государственного Собрания (Ил Тумэн) состоялось торжественное собрание, посвящённое 25-летию со дня образования Нотариальной палаты Республики Саха (Якутия).

От имени Главы Якутии Айсена Николаева нотариусов республики поздравила руководитель Департамента по государственно-правовым вопросам Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Романова.

Ольга Валерьевна отметила, что за четверть века республиканский нотариат прошел большой путь. «За эти годы создана действенная система, которая выполняет важные функции по защите прав граждан, по укреплению законности во многих сферах экономики республики. Нотариальному сообществу Якутии удалось закрепить статус современного правового института, востребованного гражданами, действующего во взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления», – подчеркнула она.

Особые слова Ольга Романова адресовала Дмитрию Петровичу Фёдорову, Гаврилу Николаевичу Максимову, Дмитрию Дмитриевичу Коркину и Софье Григорьевне Наймушиной, избранной первым президентом палаты, которые с первых дней образования Нотариальной палаты Якутии в 1994 году внесли большой вклад в её становление.

«Сегодня в Республике ведут свою деятельность 64 частнопрактикующих нотариуса, которые успешно решают задачи по защите законных интересов граждан, обеспечению безопасности экономической деятельности, в том числе в труднодоступных и арктических районах республики. Самой высокой оценки заслуживает деятельность Нотариального сообщества по правовому просвещению якутян, содействие укреплению гражданского общества нашей республики», – сказала руководитель Департамента и добавила, что от добросовестного труда и ответственного отношения к работе, принципиальности и честности нотариусов республики зависит правовая защищенность жителей Якутии, а значит их благополучие и уверенность в будущем. Указом Главы республики Айсена Николаева звание «Заслуженный юрист Республики Саха (Якутия) присвоено нотариусу Якутского нотариального округа Анне Яковлевой. Знаком отличия «Гражданская доблесть» награждена нотариус Якутского нотариального округа Ольга Якушевич, Грамотой Правительства Республики Саха (Якутия) – нотариус Намского нотариального округа Таисия Лукина.