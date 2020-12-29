В Якутии отметили 110-летие знаменитого снайпера-артиллериста, педагога, просветителя, ветерана Великой Отечественной войны, многодетного отца Гавриила Дмитриевича ПРОТОДЬЯКОНОВА. В Чурапчинском улусе состоялось торжественное мероприятие в честь этой даты.

Глава улуса Андрей НОГОВИЦЫН выразил большую признательность всем тем, кто причастен к делу увековечения памяти Г.В.Протодьяконова. С основным докладом о жизни и деятельности славного воина, педагога выступил председатель улусного Совета депутатов Афанасий Захаров.

Участники отметили, что судьбу исхода II мировой войны предопределил новый метод солдата-якута. Они выступили с идеей о строительстве сквера его имени и о присвоении имени доблестного воина одной из улиц города Якутска.

В мероприятии участвовали внуки Петр Дмитриевич, Гаврил Дмитриевич ПРОТОДЬЯКОНОВЫ, глава Алагарского наслега Ньургун ПОПОВ, дочь воина Валентина Гаврильевна из Мегино-Кангаласского улуса, земляки, представители и учащиеся представители Алагарской школы имени Протодьяконова Г.В. и по ZOOM связи его родственники и земляки с села Чепара.

В этот день на канале НВК «Саха» жителям республики был представлен новый документальный фильм «Великий воин священной войны» («Уоттаах сэрии улуу боотура»). Автором фильма является Наталья МИХАЛЕВА-Сайа, режиссер — Нина КОРНИЛОВА.