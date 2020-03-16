В Якутии отменили заграничные командировки чиновников

Командировки органов государственной власти и местного самоуправления республики за границу отменяются в связи с угрозой распространения нового коронавируса.

Об этом сообщила заместитель председателя региона Ольга Балабкина в своем Telegram-канале, передает телеканал «Якутия 24».

«Отменяются все заграничные командировки органов государственной власти и местного самоуправления», — говорится в сообщении.

Ранее глава республики Айсен Николаев поручил отменить запланированные массовые мероприятия в регионе. Также в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на дистанционное обучение с 16 марта переходит СВФУ. Школы и детские сады будут работать в обычном режиме.