В Якутии отменили QR-коды

Требование о предъявлении QR-кода вакцинированного от коронавируса или переболевшего для допуска в торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы, с сегодняшнего дня отменятся. Соответствующий указ глава Якутии Айсен Николаев подписал сегодня, 23 декабря.

На фоне улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции и повышения количества взрослого населения, вакцинированного от коронавируса, в Якутии внесены в указ изменения, смягчающие ограничительные меры.

Согласно новому указу, проведение официальных спортивных мероприятий, включённых в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Республики Саха (Якутия), допускается при половине заполняемости зрительного зала. Ранее соревнования проходили без участия зрителей.

Кроме того, режим работы предприятий общественного питания, в том числе банкетных залов, продлевается до 01:00 часов.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Подробно с указом Главы Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)» от 23 декабря 2021 года № 2229 можно ознакомиться здесь.