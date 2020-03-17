17.03.2020
23:10
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Якутия

В Якутии отменены мероприятия по Дню коневода-табунщика

В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, республиканское мероприятие «День коневода-табунщика» переносится на неопределенный срок, сообщает пресс-служба Минсельхоза Якутии.  

На 21 и 22 марта в селе Петровка Мегино-Кангаласского улуса были запланированы мероприятия, посвященные профессиональному празднику коневодов-табунщиков.

В целях недопущения и предупреждения распространения коронавирусной инфекции, на основании поручения главы Якутии от 16 марта и предложения главного государственного санитарного врача по республике от 12 марта об отмене массовых мероприятий на территории региона, «День коневода-табунщика» переносится на неопределенный срок.

Источник: Пресс-служба Минсельхоза Якутии.
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