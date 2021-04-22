В Якутии отменены массовые мероприятия и гастроли

SakhaLife.ru.

В целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики, на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) от 18.04.2021г. №14-00-03/21-2021 о введении ограничительных мер, в выходные и праздничные дни в период с 20 апреля по 08 мая 2021 года будут приостановлены массовые культурно-развлекательные и зрелищные мероприятия, а также гастроли по республике.

При этом учреждения, подведомственные Министерству культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) продолжат работу, соблюдая все меры предосторожности: театрально-зрелищные и концертные учреждения при загрузке зрительного зала до 50 процентов будут проводить показы репертуарных спектаклей и концертов, музеи и библиотеки будут принимать посетителей не более 50 человек за раз.