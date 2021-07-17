17.07.2021
10:34
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Экология

В Якутии отменены карантинные режимы в 2-х районах

16 июля Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) упразднены карантинные фитосанитарные зоны и отменены карантинные фитосанитарные режимы по сибирскому шелкопряду, черному сосновому усачу и черному хвойному усачу на территории Намского и Таттинского районов республики на общей площади 145,5 тыс. га.   

Вышеуказанные карантинные фитосанитарные зоны ведомством были установлены в 2009 году. В результате ежегодных карантинных фитосанитарных обследований данной территории карантинных объектов не выявлено, в связи с этим было принято решение об упразднении карантинных фитосанитарных зон. Отсутствие сибирского шелкопряда и усачей рода Monochamus подтверждено лабораторными исследованиями подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория». Все заинтересованные лица уведомлены об упразднении карантинных фитосанитарных зон и отмене карантинных фитосанитарных режимов.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Управление Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия)
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