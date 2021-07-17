В Якутии отменены карантинные режимы в 2-х районах

16 июля Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) упразднены карантинные фитосанитарные зоны и отменены карантинные фитосанитарные режимы по сибирскому шелкопряду, черному сосновому усачу и черному хвойному усачу на территории Намского и Таттинского районов республики на общей площади 145,5 тыс. га.

Вышеуказанные карантинные фитосанитарные зоны ведомством были установлены в 2009 году. В результате ежегодных карантинных фитосанитарных обследований данной территории карантинных объектов не выявлено, в связи с этим было принято решение об упразднении карантинных фитосанитарных зон. Отсутствие сибирского шелкопряда и усачей рода Monochamus подтверждено лабораторными исследованиями подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория». Все заинтересованные лица уведомлены об упразднении карантинных фитосанитарных зон и отмене карантинных фитосанитарных режимов.