В Якутии отменен особый противопожарный режим

Распоряжением главы республики Айсена Николаева на всей территории Якутии отменен особый противопожарный режим, который был установлен 10 июня текущего года. Основанием для такого решения послужило понижение класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды и отсутствие зарегистрированных лесных пожаров, говорится в документе, сообщает тгк Якутия.Оперштаб.

По федеральному законодательству особый противопожарный режим устанавливает дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для профилактики и локализации пожаров вне границ населенных пунктов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров и другие требования.

Напомним, что пожароопасный сезон в Якутии официально завершился 12 сентября. Соответствующий приказ министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства был подписан и.о. главы республиканского ведомства Евгением Перфильевым.