В Якутии отмечен подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Якутии на заседании оперштаба даны рекомендации по недопущению дальнейшего распространения гриппа и ОРВИ

На заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, проведённом заместителем председателя правительства Якутии Ольгой Балабкиной, отмечен подъём заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В мероприятии приняли участие главы улусов республики и главные врачи центральных районных больниц.

Как отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) Маргарита Игнатьева со ссылкой на результаты лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов, наблюдается рост заболеваемости ОРВИ в 23 районах и городе Якутске. «Если вирус гриппа впервые лабораторно был подтверждён на 45-ой неделе 2022 года, то в последующем его удельный вес возрастал и на прошлой неделе достиг почти 26% от всех лабораторных исследований. Это грипп А(H1N1)2009, наиболее известный в народе как «свиной грипп». Кроме него на территории республики циркулируют вирусы негриппозной этиологии – парагриппа и метапневмовирусы», – проинформировала главный государственный санитарный врач республики.

За прошлую неделю превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ было отмечено в девяти улусах – Амгинском, Вилюйском, Горном, Ленском, Мирнинском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Олёкминском, Сунтарском – и в городе Якутске. Продолжается иммунизация населения вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс квадри».

Также оперштаб отметил рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Якутске и близлежащих районах республики. «Пока регистрируется омикрон, других субтипов коронавируса не находим. Но совершенно не стало бессимптомных форм ковида», – сказала Маргарита Игнатьева.

По итогам заседания принято решение руководителям предприятий торговли и других предприятий и организаций с массовым посещением людей рекомендовать ношение персоналом медицинских масок. «Особенно соблюдать масочный режим необходимо в медицинских учреждениях. В школах и детских садах необходимо проводить утренний фильтр, не допускать посещения школ и детских садов больными детьми», – подчеркнула Ольга Балабкина.

Рекомендовано усилить дезинфицирующий режим, проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, соблюдать режим обеззараживания воздуха с применением бактерицидных ламп и рециркуляторов. Также главам районов даны рекомендации по проведению детских новогодних утренников с участием одного класса или одной группы, чтобы не допускать смешивания потоков.



