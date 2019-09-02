В Якутии отмечают столетие Героя Советского Союза Владимира Лонгинова

2 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Лонгинова. Торжественные мероприятия сегодня проходят в Усть-Алданском улусе, а 5 сентября отметят в Якутске.

В селе Борогонцы состоялся торжественный митинг на Аллее Героев у памятника Владимиру Лонгинову, линейка учеников Мюрюнской школы №2, носящей имя Героя Советского Союза. Также юбилейные мероприятия пройдут в его родном селе Танда. Специально для участия на мероприятия приехали родственники героя Владимир Лонгинов из Нижнего-Новгорода, Лена Надюк из Орла, Вера Самсонова, Владимир Каркавин из Якутска, представители Якутской Епархии.

«В Усть-Алданском улусе помнят и чтят память Владимира Дионисьевича. Состоялись торжественные мероприятия в честь его 100-летия, пройдут уроки памяти в школах. В этом году мы начали реконструкцию по федеральной программе улицы Лонгинова в селе Борогонцы, которая является одной из основных в транспортной системе районного центра. Благодаря сотрудничеству Усть-Алданского улуса с городом Якутском в столице республики в следующем году появится сквер Владимира Лонгинова», — рассказал ЯСИА глава Усть-Алданского улуса Алексей Федотов.

Лонгинов (в справочнике – Логинов) Владимир Дионисьевич (Денисович) – командир пулеметного расчета 722-го стрелкового полка (206-я стрелковая дивизия, 47-я армия, Воронежский фронт), сержант.

Родился 2 сентября 1919 года в селе Танда, ныне Баягантайского наслега Усть-Алданского улуса Республики Саха (Якутия) в семье православного священника. Русский. Окончил начальную школу в с. Бярийе Усть-Алданского района, учился в школе в Верхневилюйске. Работал финансистом в селе Томпо и инспектором Госстраха в городе Якутске.

В августе 1941 года был призван в Красную Армию Якутским горвоенкоматом. На фронте стал пулеметчиком. Как командир пулеметного расчета 722-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии участвовал в освобождении Воронежа и Украины. Особо отличился при форсировании Днепра.

В ночь на 25 сентября 1943 года одним из первых на подручных средствах со своим станковым пулемётом форсировал Днепр в районе города Канев (Черкасская область, Украина). Огнём прикрывал переправу подразделений полка и поддерживал их бой по захвату плацдарма. Уничтожил более 80 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года за успешное форсирование Днепра, прочное закрепление плацдарма на его западном берегу и проявленные при этом отвагу и геройство сержанту Лонгинову Владимиру Денисовичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Высокие награды Родины герой получить не успел. 18 ноября 1943 года при отражении контрудара противника он погиб. Долгое время считался пропавшим без вести. Похоронен в братской могиле в селе Пшеничники Каневского района Черкасской области.

Награжден орденом Ленина.

Имя героя увековечено в родной Якутии. В городе Якутске, в селах Борогонцы и Танда есть улицы Лонгинова. На аллее героев села Борогонцы и в селе Танда установлены бюсты. Мемориальные доски открыты на здании Якутского филиала «Росгосстрах» и на здании школы в селе Бярийе. В 2005 году имя Лонгинова присвоено Атамайской средней общеобразовательной школе.