В Якутии отмечают 80-летие насильственного переселения чурапчинских колхозов

В Якутии в этом году отмечают 80-летие насильственного переселения чурапчинских колхозов в северные районы республики в годы Великой Отечественной войны.

«Программа мероприятий, посвященных юбилейной дате утверждена. В рамках программы 2 августа в Жиганский и Булунский улусы отправились две экспедиции. Группу в Жиганский улус возглавляет специалист улусного отдела по делам семьи Татьяна Бушкова. Делегацию в Булунский улус возглавила председатель Совета ветеранов Мотрена Матвеева. Они встретятся с администрацией улусов, с участниками переселения, их детьми и внуками, возложат цветы к памятникам и музеям. Третья группа в Кобяйском улусе будет работать с 9 по 11 августа», — рассказала заместитель главы улуса по социальным вопросам Мария Кронникова.

18-20 сентября будет представлен фильм “Вечная память народа”. В наслегах пройдут Дни памяти и скорби по отдельным программам. В школах готовятся классные часы и экскурсии в Музее Переселения в селе Хатылы.

19 сентября Чурапчинская средняя общеобразовательная школа имени С.А. Новгородова проведет акцию “Белые журавли”. На Мемориале Переселения состоится митинг Скорби и памяти, после чего участники посетят Музей Переселения в селе Хатылы.

После приема участников переселения у главы улуса, в ДНТ “Айылгы” откроется выставка Григория Турантаева, а также состоится заседание общественности. Затем жителями представят спектакль народного театра имени П.М. Решетникова. Вечером того же дня молодежь пройдет со свечами “Марше памяти”, который начнется со здания редакции газеты “Саҥа олох” до Мемориала Переселения, где будет показано представление.

20 сентября в гимназии имени С.К. Макарова начнется республиканская научно-практическая конференция, состоится презентация фотоальбома “Кэм-кэрдии кээрэппэтин, кэрэ ааккыт кэриэс буоллун”, куда вошли все фотографии прошлых лет, а также куар-коды передач НВК «Саха”, фильм и видеосюжеты с наслегов.