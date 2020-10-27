В Якутии отмечают 100-летие выдающегося якутского ученого

В Якутии отмечают 100-летие заслуженного деятеля науки ЯАССР, известного ученого в области изучения космических лучей сверхвысоких энергий, основоположника астрофизических исследований космических лучей сверхвысоких энергий в Якутии, доктора физико-математических наук, лауреата Ленинской премии по науке и технике, участника Великой Отечественной войны Дмитрия КРАСИЛЬНИКОВА.

В рамках юбилейных мероприятий на днях в селе Мугудай в родном аласе Дмитрия Красильникова установили памятный камень.

«Великий сын якутского народа многое сделал для значительного рывка в науке и технике. Результаты его исследований известны не только в России, но и в других странах, являются ярким подтверждением выдающихся заслуг этого талантливого ученого из Якутии в развитии отечественной и мировой астрофизической науки. Сегодня отдаем дань уважения нашему земляку», — прокомментировал глава Чурапчинского улуса Андрей НОГОВИЦЫН.



27 октября в историческом парке «Россия — моя история» откроется фотовыставка, посвященная Дмитрию Даниловичу Красильникову.





Напомним, что в Чурапчинском улусе ведется целенаправленная работа по увековечении выдающихся земляков-чурапчинцев. Для реализации такой работы в 2019 году по заказу администрации улуса из Нерюнгринского района были привезены памятные камни. Так установлены памятные камни в селе Кытанах народному писателю, известному прозаику, кандидату педагогических наук В.С.ЯКОВЛЕВУ-Далан в его родном аласе «Быһыттаах», якутскому живописцу, заслуженному деятелю искусств А.П.СОБАКИНУ в аласе «Быйакый».



