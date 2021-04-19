19.04.2021
14:00
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Якутия

В Якутии отмечают 100-летие выдающегося ученого

В Чурапчинском улусе проходят торжества в честь 100-летия кандидата физико-математических наук, выдающегося якутского ученого-космофизика, участника Великой Отечественной войны, лауреата Ленинской премии  по науке и технике, заслуженного деятеля науки ЯАССР Дмитрия Красильникова. 

Юбилейные мероприятия начались с открытия бюста в Мугудайской общеобразовательной школе имени Д.Д.Красильникова.

«Результаты исследования Красильникова известны не только в России, но и в других странах.  Выдающиеся труды талантливого ученого в развитии отечественной и мировой астрофизики являются фундаментальными для многих направлений в исследованиях космических лучей сверхвысоких энергий, одного из основоположников школы космофизики в республике. Великий сын якутского народа многое сделал для значительного рывка в науке и технике. Результаты его исследований являются ярким подтверждением выдающихся заслуг талантливого ученого в развитии отечественной и мировой астрофизической науки», — прокомментировал глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын.

В этот же день в Чурапчинском музее истории и этнографии имени А.А. Саввина открылась юбилейная выставка «Жизнь, как событие», посвященная этому выдающемуся ученому. На ней, помимо уникальных архивных фотографий и документов, представлены личные вещи Красильникова. Жители и гости ближе ознакомились с подробностями личной жизни и перипетиями научной деятельности этого замечательного ученого.

На круглом столе, посвященном 100-летию известного ученого, просмотре документального фильма о нем «Космос. Жизнь, как сверхновая» и торжественной части выступающие отметили большое жизнелюбие, силу духа, мужество, огромное трудолюбие этого поистине человека-глыбы, посвятившего свою жизнь одному большому Делу – космофизике, конкретно — исследованию первичного космического излучения сверхвысокой энергии.

Фото: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
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