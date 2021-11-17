В Якутии отмечается снижение заболеваемости коронавирусом — Балабкина

Если сравнить показатели по заболеваемости ковидом за последние две недели, то в Якутии отмечается снижение заболеваемости на 1 процент, по Якутску отмечается снижение на 3 процента. Об этом в ходе традиционного брифинга республиканского оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции вице-премьер, заместитель руководителя оперштаба Ольга БАЛАБКИНА.

Кроме того, в целом по республике количество стационарных больных снизилось на 9,9 процентов. Незначительно снизилась нагрузка на скорую медицинскую помощь.

Если в столице показатель заболеваемости ковидом начал снижаться, то районах фиксируется рост на 1 процент. «Рост новой коронавирусной инфекции отмечается в тех улусах, в которых продолжается интенсивное передвижение граждан из одного района в другой. При этом для сельских улусов характерно снижение числа заболевших, что связано с нашими природными и климатическими условиями. Оперативным штабам районов необходимо усилить контроль за соблюдением мер по снижению передвижения граждан, масочному режиму и социальному дистанцированию», – пояснила Балабкина.

За последние сутки по данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) выявлено 284 новых случая коронавируса. В Якутске зафиксировано 136 случаев заболевания COVID-19, в Нерюнгринском районе – 18 случаев, Алданском – 17, Мегино-Кангаласский – 15, Мирнинском – 14, Сунтарском – 11, Нюрбинском и Хангаласском – по 9 случаев. От одного до 7 случаев зарегистрировано в 16-и улусах.

Оперштабом проводится контроль за соблюдением указа главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА по соблюдению ограничительных мер для недопущения распространения коронавируса на территории республики, в том числе по допуску в места массового скопления граждан по системе QR-кодов. «В городе Якутске проверено четыре торговых центра, из которых только в двух соблюдалось требование по допуску посетителей по QR-кодам», – сказала вице-премьер и призвала якутян соблюдать ограничительные меры, которые уже дают положительный эффект – снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.