18.11.2022
11:45
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Мультикультурная Якутия

В Якутии открывается первая выставка цифровых художников

Сегодня, 18 ноября, в парке «Россия — моя история» открывается первая в Якутии выставка цифровых художников «Путь Олонхо длиною в век. Fantasy: Olonkho».

Масштабная мультимедийная выставка представляет собой коллекцию 2D и 3D-работ профессионалов и молодых художников.

В выставке принимают участие студенты кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства народов Арктики АГИКИ. Профиль «Цифровой дизайн» работает в Арктическом институте с 2017 года.

Григорьева Татьяна, 3 курс. Кафедра Дизайна и ДПИ АГИКИ
Кузнецова Катерина 3 курс кафедра Дизайна и ДПИ АГИКИ
Рожина Елена 3 курс кафедра Дизайна и ДПИ АГИКИ

Формат выставки сопряжен с цифровыми произведениями представленными на экспозиции.

Фото: Пресс-служба АГИКИ.
Источник: Пресс-служба АГИКИ.

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