18.11.2022
11:45
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Мультикультурная Якутия
В Якутии открывается первая выставка цифровых художников
Сегодня, 18 ноября, в парке «Россия — моя история» открывается первая в Якутии выставка цифровых художников «Путь Олонхо длиною в век. Fantasy: Olonkho».
Масштабная мультимедийная выставка представляет собой коллекцию 2D и 3D-работ профессионалов и молодых художников.
В выставке принимают участие студенты кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства народов Арктики АГИКИ. Профиль «Цифровой дизайн» работает в Арктическом институте с 2017 года.
Формат выставки сопряжен с цифровыми произведениями представленными на экспозиции.
Фото: Пресс-служба АГИКИ.
Источник: Пресс-служба АГИКИ.
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