В Якутии открывается магическая выставка

19 июля в Музее музыки и фольклора народов Якутии состоится открытие выставки «Магия бисера», посвященной 65-летию известного мастера Ульяны Нохсоровой.

Основным материалом ее творчества является бисер — сотни и тысячи бисеринок, которые в руках мастерицы словно оживают. Авторские работы Ульяны Михайловны известны в республике, во многих городах России и за рубежом – во Франции, г. Страсбург.

Яркое место в коллекции Нохсоровой занимает работа «Лето в Амге», признанная самой большой картиной из бисера и внесенная в книгу рекордов России (размер полотна 131,8*162 см, состоит из 402 009 бисеринок).

Выставка будет работать с 19 июня по 12 августа 2021 г.