27.11.2020
13:00
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Якутия

В Якутии открыты три ледовые переправы

          Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 27 ноября на трассе А-331 «Вилюй» открыто движение для транспортных средств общей массой до 4 тонн по ледовым переправам через р. Вилюй на км 660 (с. Верхневилюйск), км 807 (с. Кюндядя), км 956 (с. Устье). Увеличение грузоподъёмности ледовых переправ до 10 тонн запланировано с 8 декабря 2020 г.

          Открытие ледовой переправы через р. Вилюй на км 1049 (с. Крестях) запланировано на 4 декабря 2020 г.

          В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
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