В Якутии открыты 7 ледовых переправ

С 25 ноября на территории Республики Саха (Якутия) открыта ледовая переправа муниципального значения в Сунтарском районе по направлению «с. Сунтар – с. Устье», р. Вилюй до 4 тонн.

Всего на сегодняшний день на территории республики эксплуатируются 7 ледовых переправ:

1. Оленекский район «Оленек — Харыялах», р. Оленек до 20 тонн;

2. Верхнеколымский район «п. Зырянка – Затон», р. Ясачная до 3 тонн;

3. Жиганский район «п. Жиганск – Аэропорт», р. Стрекаловка до 10 тонн;

4. Момский район «п. Хонуу – с. Буор-Сысы», р. Индигирка до 3 тонн;

5. Момский район «п. Хонуу – с. Соболох», р. Мома до 3 тонн;

6. Нюрбинский район «г. Мирный – п. Накын», р. Марха до 40 тонн;

7. Сунтарский район «с. Сунтар – с. Устье», р. Вилюй до 4 тонн.

В настоящее время на водных объектах республики происходит устойчивое ледообразование. Процессы ледообразования происходят неравномерно. Лед небезопасен, толщина его не везде одинакова, в связи с чем возникают риски, связанные с провалом автотехники и людей под лед. Для человека безопасным считается лед толщиной не менее 15 сантиметров, для автомашин – не менее 35 сантиметров.

В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.

Инспекторы ГИМС напоминают! За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по ст. 9.10 КоАП РС (Я) с наложением административного штрафа: для граждан – в размере от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

Уважаемые граждане, пользуйтесь только оборудованными ледовыми переправами и выполняйте требования всех информационных знаков. Помните, что за пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать вашу безопасность и безопасность ваших пассажиров!

В случае, если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно сообщайте об этом по единому номеру вызова экстренных служб «112»!