13.12.2021
17:31
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Якутия

В Якутии открыто движение на новых автозимниках

Приказами ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)» разрешено движение автотранспорта:

— с 9 декабря 2021 г. с общим весом до 10 тонн по ледовому автозимнику через р. Вилюй на 3 км автодороги «Эдьигээн» в Вилюйском улусе (районе), на участке г.Вилюйск – п. Жиганск автодороги «Эдьигээн» в Вилюйском и Жиганском национальном  эвенкийском районах;

— с 10 декабря 2021 г.  с общим весом до 5 тонн по автозимнику на участке п.Усть-Мая-п. Эльдикан с ледовым автозимником через реку Алдан на 423 км автодороги «Амга» в Усть-Майском улусе (районе).

Фото: Управление автодорог РС(Я)
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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