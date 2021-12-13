В Якутии открыто движение на новых автозимниках

Приказами ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)» разрешено движение автотранспорта:

— с 9 декабря 2021 г. с общим весом до 10 тонн по ледовому автозимнику через р. Вилюй на 3 км автодороги «Эдьигээн» в Вилюйском улусе (районе), на участке г.Вилюйск – п. Жиганск автодороги «Эдьигээн» в Вилюйском и Жиганском национальном эвенкийском районах;

— с 10 декабря 2021 г. с общим весом до 5 тонн по автозимнику на участке п.Усть-Мая-п. Эльдикан с ледовым автозимником через реку Алдан на 423 км автодороги «Амга» в Усть-Майском улусе (районе).