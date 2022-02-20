В Якутии открыт проект о пострадавших за веру в годы репрессий

Архиепископ Якутский и Ленский Роман провел совещание с рабочей группой межрегионального проекта «Сила России: Новомученники Колымы». Владыка, расставил приоритеты в работе над проектом: «Важно, рассказать о людях, которые пострадали за Веру в годы репрессий. Рассказать о том, как рушили и разоряли храмы. Это часть нашей истории, которую нельзя забывать, мы должны ее сохранить и передать подрастающему поколению, чтобы эти события больше не повторялись».

Напомним, «Сила России: Новомученники Колымы» — совместный проект двух регионов: Республики Саха (Якутия) и Магаданской области, реализуемый Якутской и Магаданской епархиями. Русская Православная Церковь в течении последних 30 лет занимается увековечиванием жертв репрессий советского времени. Многие из них со временем причисляются к лику святых. На территории Якутии и Магаданской области было расположено множество учреждений структуры ГУЛАГ. Правящие архиереи двух епархий, архиепископ Роман Якутский и архиепископ Иоанн Магаданский, возглавят поисковую экспедицию по исследованию территорий расположения учреждений системы ГУЛАГ.

«Сила России: Новомученники Колымы» — стал победителем конкурса Фонда Президентских грантов. О работе экспедиции будет снята серия документальных фильмов, режиссер Светлана Сивцева. Руководитель проекта, Анжелика Тупицына.

Уже в ближайшее время рабочая группа вылетит в п.Зырянка Верхнеколымского района.