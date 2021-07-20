Открыт новый спальный корпус Вилюйского психоневрологического дома-интерната

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голикова поздравила с открытием нового спального корпуса Вилюйского психоневрологического дома-интерната им. Кэтти Марсден в селе Сосновка Вилюйского улуса.

«Создание комфортных условий проживания и обеспечение качественного ухода в учреждениях социального обслуживания имеют огромное значение на территории Якутии и всей России в целом. В рамках национального проекта «Демография» ведется непрерывная работа по развитию сети и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания и домов-интернатов нового типа для обеспечения достойного уровня жизни тех наших граждан, которые особенно в этом нуждаются. Открытие нового корпуса для жителей Вилюйского специализированного дома социального обслуживания — еще один важный шаг к этой цели. Надеюсь, в здании всегда будут царить тепло, забота и уют», — поздравила Ольга Голикова.

Министр труда и социального развития Елена Волкова разъяснила, что важный социальный объект построен в рамках федерального проекта по разработке и реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» Национального проекта «Демография». Общая стоимость объекта составила — 531,8 млн. рублей, в т.ч. из федерального бюджета выделено 500,7 млн. рублей.

«Сегодня символичный день милосердия. Благодаря целенаправленной политике по социальной поддержке руководства страны и Айсена Николаева здесь созданы все условия для безопасного проживания и надлежащего ухода за гражданами с ограниченными возможностями здоровья. Вводимый объект это, я бы сказала, дом социального благополучия», — отметила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Валерьевна.

Трехэтажное современное здание оснащено приёмно-карантинным отделением, столовой, лечебно-трудовыми мастерскими, помещениями культурно-массового обслуживания, медицинского обслуживания, специализированными спальными комнатами.