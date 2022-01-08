В Якутии открылся уникальный конкурс талантливых школьников

Более 1 700 школьников из 34 районов и городов Якутии представляют результаты своей исследовательской деятельности на XXVI республиканской научной конференции-конкурсе «Шаг в будущее» – «Инникигэ хардыы». Сегодня, 8 января 2022 года, состоится торжественное открытие конференции. Второй год мероприятие проводится с 8 по 15 января в очном онлайн-формате через «Онлайн-система дистанционной поддержки и сопровождения одарённых детей РС (Я)» (https://lk14.ru/).

«Примечательно, что первым значимым мероприятием юбилейного года – 100-летия республики стал уникальный форум, объединяющий молодых исследователей, их учителей и родителей, ученых и специалистов. Конкурс создает все условия для поддержки талантливых школьников, помогает им раскрыть свои способности, развивать творческий потенциал. Убежден, что участники форума сделают уверенный шаг в будущее и их креативные идеи, разработки будут претворены в жизнь», – сказал глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в своем приветствии участникам конференции.

Учащиеся с 5 по 11 классы презентуют свои проекты в 35 секциях и подсекциях различной научной направленности. Среди них – исследования по таким актуальным темам, как защита лесов от пожаров, восстановление лесов, изучение вечной мерзлоты. Экспертами являются более 200 ведущих ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, около 100 ведущих ученых, специалистов институтов Якутского научного центра СО РАН, Академии наук РС (Я).

В этом году конкурс вошел в перечень мероприятий Министерства просвещения РФ, что расширяет формы поощрения и поддержки участников. В частности, лауреаты могут получить баллы индивидуальных достижений дополнительно к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы.

В рамках форума «Шаг в будущее» впервые проведен региональный этап Всероссийского конкурса-выставки научно-технологических и социальных предпринимателей «Молодёжь. Наука. Бизнес».

Напомним, что республиканская научная конференция-конкурс молодых исследователей «Шаг в будущее» – «Инникигэ хардыы» проводится с 1996 года. Конференции присвоено имя выдающегося ученого, популяризатора науки Владимира Петровича ЛАРИОНОВА. Ежегодно лауреаты и дипломанты конференции получают рекомендации для участия в высокорейтинговых Всероссийских конференциях.

Конференцию долгие годы проводил Национальный фонд возрождения «Баргарыы». В настоящее время организаторами являются Министерство образования и науки РС (Я), Малая академия наук РС (Я).