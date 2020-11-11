В Якутии открылся необычный музей

К 80-летию со дня основания Якутский хлебокомбинат создал свой музей. Экспозиция посвящена истории становления хлебопекарной отрасли в Якутии. Проведена кропотливая работа — собраны материалы из архива, оцифрованы документы, фотографии, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Якутии.

Корпоративный музей поэтапно отражает основные исторические вехи развития предприятия и дает ясное представление о ее деятельности. В предприятии уверены, что без знаний о прошлом порой бывает сложно построить перспективы на будущее. В планах есть расширение экспозиции, где будут представлены предметы, рабочие инструменты прошлых лет и многое другое.

Из истории

Хлебокомбинат печения НКПП ЯАССР, возглавляемый Ефимом Ерофеевичом Туровым, начинался с 1940 года с шести кустовых пекарен. Лишь в 1961 году был сдан в эксплуатацию механизированный хлебзавод, все это время якутские хлебопеки выполняли все операции вручную.

В годы Великой Отечественной войны вместо ушедших на фронт мужчин, тяжелый труд выполняли женщины, работали в три смены без выходных. Предприятие исправно снабжало город хлебом, а его работники перевыполняли план в 1,5-2 раза, пополняли ряды стахановцев и регулярно собирали деньги и вещи для фронта.

С июля 1961 года, когда было введено новое механизированное производство, в сутки пекли до 45 тонн хлеба и хлебобулочных изделий. В 70-е годы было освоено производство конфет «Птичье молоко», зефира, пряников, рулетов, бисквитов, вафельных тортов, драже и ириса.

Пережив тяжелые годы войны, экономического спада в 90-х, сегодня ОАО «Якутский хлебокомбинат» уверенно стоит на ногах. Компания расширяет ассортимент производимой продукции, введено в эксплуатацию новое высокотехнологичное оборудование. Каждые сутки здесь выпекают по 40 717 шт. хлеба и хлебобулочных изделий.