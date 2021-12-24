В Якутии открылся конкурс юных талантов

Сегодня XXI музыкальный конкурс молодых исполнителей «Новые имена», проводимый на площадке Высшей школы музыки имени В.А. Босикова, объединяет cвыше 230 детей, 90 преподавателей и концертмейстеров. В этом году конкурс стал межрегиональным, в нём принимают участие юные музыканты из Москвы, Казани, Иркутска.

«Считаю необходимым ввести в концептуальное русло работу с одаренными детьми и молодежью, их непрерывное сопровождение вплоть до трудоустройства, а также поддержку их педагогов и наставников. На базе наших инновационных образовательных учреждений, ключевых институтов развития республики нам надо создавать экосистему всеохватного непрерывного образования и управления талантами», — отметил глава Якутии Айсен Николаев в своем Послании парламенту республики.

«Новые имена Якутии» дает многим поколениям одаренных детей возможность заявить о себе, о своих талантах и способностях, приобрести друзей и творческих единомышленников. Более 500 лауреатов и дипломантов продолжают свой профессиональный путь в творческих коллективах не только родной республики, но и за ее пределами. Среди них — лауреат международных конкурсов, дирижер Государственной филармонии им. Г.М. Кривошапко Максим Ноговицын, лауреат международных конкурсов, директор Детской школы искусств № 2 г. Якутска Сергей Лебедев, солистка Королевского симфонического оркестра Марокко Акулина Варламова, артистка симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» Ирина Долгуева, артистка симфонического оркестра г. Гамбург Любовь Сивцева и многие другие.

Конкурс проводится в дистанционном формате по 9 номинациям: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые инструменты», «Академическое пение», «Народные инструменты», «Традиционный фольклор», «Юный композитор», «Учитель и ученик», «Музыка для всех». Ранее участвовали только ученики детских музыкальных школ и школ искусств, училищ, а в последнее время с появлением номинации «Музыка для всех» — и общеобразовательных школ.

В рамках конкурса проводятся курсы повышения квалификаций и мастер-классы для преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств.

Автором проекта является профессор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), первый проректор по учебной и концертной работе Высшей школы музыки, профессор Тамара Сафронова.

С 2021 года Высшая школа музыки является опорной площадкой Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей республики при Малой академии наук Якутии. Одним из новых проектов является «Флейтовая школа», которая работала с 2 по 11 декабря на базе Высшей школы музыки.