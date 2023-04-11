Якутия
В Якутии открылся Единый центр отбора граждан на военную службу по контракту
Об этом сегодня на брифинге сообщил инструктор пункта отбора на военную службу по контракту в г. Якутске, старший прапорщик ВС РФ Алексей Колесов. сообщает тгк @YakutiaOpershtab
Единый центр открылся вчера, 10 апреля, на базе санатория «Абырал» г. Якутска. Здесь кандидаты могут пройти собеседование и медицинский осмотр.
Напомним, для прохождения военной службы по контракту рассматриваются кандидаты от 18 до 59 лет, в отдельных случаях граждане до 65 лет.
Желающие поступить на военную службу должны иметь не ниже 9 классов среднего образования и категорию годности к военной службе «А» или «Б».
Граждане,желающие поступить на военную службу по контракту, могут обращаться по месту жительства в военные комиссариаты муниципальных районов. В г. Якутске пункт находится по адресу: улица Чепалова, дом 23. Контактный телефон 32-10-40.
+7 (999) 174-67-82
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