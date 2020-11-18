В Якутии открылись ещё пять центров оказания услуг «Мой бизнес»

Центры оказания услуг «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» открылись в Олекминском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском и Хангаласском районах Якутии.

В каждом субъекте России создается доступная и удобная инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса. Работа центров оказания услуг «Мой бизнес» открывают новый подход к предоставлению услуг, а также уменьшает административные барьеры, так как здесь по принципу «одного окна» предпринимателям доступен весь спектр государственных услуг. В результате открыть свое дело, получить необходимую поддержку становится проще и быстрее.

Заместитель генерального директора ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес» Ирина Никифорова отметила, что сегодня ведётся активная работа по созданию благоприятной среды для развития бизнеса:

«Мы работаем над тем, чтобы создать в каждом районе республики доступную и удобную инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса. Открытие центров оказания услуг позволит усовершенствовать процесс взаимодействия бизнеса с государственными структурами и институтами развития предпринимательства. При этом все предоставляемые в центре услуги абсолютно бесплатны».

На данный момент в республике функционируют 15 центров оказания услуг «Мой бизнес» в Алданском, Амгинском, Вилюйском, Горном, Мегино-Кангаласском, Мирном, Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Сунтарском, Олекминском, Таттинском, Томпонском, Усть-Майском и Хангаласском районах, а также открыто семь окон в городе Якутске.

В 2021 первом году планируется открыть ещё в пять окон в улусах, а к 2024 году центры будут функционировать во всех районах Якутии.

Начинающие и действующие предприниматели могут обратиться в центр оказания услуг «Мой бизнес» для оформления заявок на получение государственных и муниципальных услуг для бизнеса и услуг институтов поддержки предпринимательства на каждом этапе развития бизнеса. На базе центра реализуются информационно-консультационная, образовательная, финансовая, имущественная и иные виды поддержки, включая юридические услуги, бухгалтерское и маркетинговое сопровождение.

Кроме того, специалисты центра могут проконсультировать по вопросам налогообложения, сертификации товаров и услуг, открыть счет в банке, зарегистрировать в качестве индивидуального предпринимателя или ООО.

Торжественные церемонии открытия центров посетили представители муниципальной власти и местные предприниматели.

Глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев отметил, что открытие центра будет способствовать развитию бизнеса в районе:

«Отрадно, что в нашем улусе открылся Центр оказания услуг «Мой бизнес». Пусть здесь каждый начинающий предприниматель и успешный бизнесмен получит помощь в развитии своего бизнеса».

В свою очередь, глава Таттинского улуса Михаил Соров подчеркнул, что:

«Центр оказания услуг является актуальным и необходимым инструментом поддержки предпринимателей нашего района».

Первый заместитель главы Томпонского района Руслан Атаков пожелал центру успешной работы и отметил, что в 2020 году для субъектов предпринимательства появилось немало федеральных, региональных и муниципальных мер поддержки, их формат и объем постоянно меняется, связи с чем важную роль в помощи предпринимателям Томпонского района должен сыграть, вновь открывшийся центр оказания услуг «Мой бизнес».

«Центр оказания услуг будет работать для предпринимателей всего Олекминского района. Это то место, где предприниматели смогут получить все виды консультаций и выйти отсюда, оснащенными полезной информацией и знаниями», — подчеркнул заместитель главы Олёкминского улуса по вопросам экономики и финансов Александр Осипов.

«В сегодняшних реалиях важно поддерживать бизнес. Ведь от количества малых и средних предприятий, эффективности их работы зависит экономика нашего района. Для нас это возможность развития, преобразования во всех сферах жизнедеятельности. Это и создание новых рабочих мест, и повышение уровня заработной платы, и многое другое», — отметил глава Хангаласского района Олег Иринеев.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется в России по инициативе президента РФ Владимира Путина. Он рассчитан на 2019–2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.