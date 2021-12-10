В Якутии открылись две модельные библиотеки

Сегодня в Мегино-Кангаласском и Чурапчинском улусах открыты две модернизированные библиотеки по нацпроекту «Культура».

В селе Нерюктяй Мегино-Кангаласского улуса новая библиотека обрела собственный неповторимый стиль. По словам директора Елизаветы Корниловой, дизайн-проект библиотеки на тему «железные дороги» разработали методисты с художниками районной библиотеки и управлением культуры. Библиотека оснащена автоматизированной системой считывания данных, мультимедийным плеером для юных пользователей.

Заведующая Телейской сельской библиотекой в Чурапчинском районе Изабелла Кузьмина считает, что переход на новый формат работы означает полную перезагрузку в организации работы: «Пользователи будут обеспечены современным библиотечным обслуживанием с доступом к разнообразным электронным продуктам, ресурсам и услугам. Этому будут способствовать SMART-лаборатория, звуковая студия, коворкинг-центр, библио-кафе».

Напомним, что в ноябре текущего года Советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры, президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Владимир Толстой вручил Главе Якутии Айсену Николаеву знак почетного статуса «Территории книги и чтения».

Статус «Территория книги и чтения» (введен в 2019 году) и специальный приз присуждаются регионам, которые ранее становились победителями конкурса «Самый читающий регион» и три раза за последние 5 лет вошли в короткий список. В 2019 году статус получили Санкт-Петербург и Ульяновская область, в 2020 году – Ульяновская область (во второй раз). В 2021 году статус присвоен общим решением жюри Республике Саха (Якутия).

Республика является лидером среди регионов ДФО по созданию модельных библиотек. В 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» модернизировано 6 модельных библиотек в Алданском, Хангаласском, Мирнинском, Горном, Мегино-Кангаласском и Чурапчинском районах. Ранее статус модельной по федеральному проекту приобрели в 2019 году – библиотека в п. Беркакит Нерюнгринского района, в 2020 г. – 5 библиотек в г. Якутске, с. Маган, Намском, Усть-Алданском, Булунском районах.

В рамках федерального проекта в 2022 г. будут созданы 2 модельные библиотеки в Анабарском и Сунтарском улусах.