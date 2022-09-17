В Якутии открылись Центры «Точка роста»

14 сентября, в День государственности Республики Саха (Якутия), в 110 школах республики торжественно открылись Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» с 2021 учебного года направлен на обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов «Физика», «Химия», «Биология». Региональный оператор данного проекта в республике – АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II».

Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» обеспечивает возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места их проживания. В общеобразовательных организациях, участвующих в проекте, появились обновленные учебные кабинеты для изучения предметов естественнонаучного цикла, помещения для проектной деятельности, оснащенные современным оборудованием и эргономичной мебелью.

Центры «Точка роста», кроме осуществления образовательной деятельности, призваны выполнять в своих населенных пунктах особую социальную роль, аккумулируя внутри себя ресурсы общественного пространства для развития актуальных компетенций населения, проектной деятельности, творческой и социальной самореализации детей, педагогов и родительской общественности. Особое внимание уделяется также обучению и подготовке педагогов: созданы возможности для повышения квалификации по современным и актуальным программам дополнительного профессионального образования.

Педагоги Центров «Точка роста» летом прошли подготовку по образовательной программе «Использование современного учебного оборудования в ЦО естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»» в Академии Министерства просвещения РФ. Использование данного оборудования поможет подготовке школьников к инженерным олимпиадам и соревнованиям в области физиологии человека.

Центры «Точка роста», кроме обновления содержания и совершенствования методов обучения предметов «Химии», «Физики», «Биологии», являются и общественным пространством для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

За 4 года реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в республике создано 317 Центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» с охватом 36 102 обучающихся.

В следующем году будут открыты еще 110 центров, в 2024 году – 64.