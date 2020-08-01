В Якутии открыли рестораны

С 1 августа в Якутии разрешается деятельность ресторанов при наличии отдельного уличного входа. В республике до сих пор действует второй этап снятия коронавирусных ограничений. По рекомендациям Роспотребнадзора, открытие ресторанов должно было произойти с третьего этапа.

Всего в Якутии 1450 предприятий общепита. Порядка 190 заведений (13% от общего количества) не могут возобновить работу — у них нет отдельного входа или они располагаются в ТЦ на фудкортах.

Открытие кафе и ресторанов стало возможно благодаря тесной работе бизнес-сообщества и регионального министерства предпринимательства. Глава представительства ФРиО России в Якутии, председатель Ассоциации гостеприимства Якутии Татьяна Тымырова отправила официальное обращение главе республики Айсену Николаеву, и при поддержке министра предпринимательства Ирины Высоких оперштабом принято решение об открытии заведений общепита.

«Призываем руководителей предприятий соблюдать в ресторанах все санитарные правила, чтобы не допустить распространения коронавируса. Безопасность гостей должна быть приоритетом», — отметила Татьяна Тымырова.

Третий этап наступит, когда коэффициент распространения вируса будет равен 0,5 и ниже. У Якутии на данный момент коэффициент составляет 1,0.

Обязательными условиями для работы учреждений общепита являются наполнение залов только на 50%, а также расстояние между столами не менее 2 метров. В общепитах запрещено проведение коллективных мероприятий.