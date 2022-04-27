В Якутии открыли мультимедийную экспозицию об историческом пути многонационального народа

27 апреля, в День Республики в историческом парке «Моя история» в присутствии Главы региона торжественно открыли мультимедийную экспозицию «Путь Эллэя. Геокультурные образы», приуроченную к 100-летию ЯАССР. В новаторском проекте изображен исторический путь, пройденный многонациональным народом Якутии с древнейших времен до наших дней. Художественный руководитель проекта — народный артист России Андрей Борисов.

«Здесь сегодня мы отдаем дань уважения той культуре, тем людям, которые заложили сотни, может даже тысячи лет назад фундамент нашей государственности. Любая республика, любое образование, не возникает в один день. Для этого должна быть подготовлена почва. Безусловно, почвой для создания автономии, государственности республики, была уникальная культура народа саха, который здесь жил многие столетия. Вокруг нее объединились и другие народы, которые пришли сюда позднее, начиная с русского народа. Благодаря этому фундаменту Республика Саха (Якутия) сегодня является одним из мощнейших регионов нашей великой страны», — сказал Глава Якутии Айсен Николаев, обращаясь к собравшимся.

Как отметил Глава, что без духовности и опоры на нравственные ценности, патриотизм невозможно достичь успеха в развитии экономики. “Я очень рад, что наши мастера культуры во главе с Андреем Борисовым создали здесь уникальное, отвечающее современным требованиям нового информационного времени, мультимедийное пространство «Путь Эллэя», которое покажет связь времен. Сегодня это для нас очень важно, чтобы не только с гордостью смотреть в прошлое, но и с уверенностью смотреть в далекое будущее”, – подчеркнул он.

Мультимедийная экспозиция — первый этап становления мультимедийного искусства Якутии, который реализует Институт геокультурного развития. Экспозиция представляет собой зрелищное мультимедийное шоу в формате театрализованного представления, созданное с использованием цифровых технологий и элементов культуры и философии народа.

Также в историческом парке Айсен Николаев посетил выставку «Современная история Якутии». Здесь с помощью мультимедийных технологий и натуральных предметов воспроизведены достижения в общественной, экономической и культурной жизни республики за прошедшее столетие. В экспозиции использованы редкие и уникальные материалы — более 2300 фотографий, архивных документов и видеофильмов.

Кроме этого, Главе республики показали специальную экспозицию с копиями алмазов, названных в честь выдающихся якутян.

Напомним, Айсен Николаев в конце 2019 года предложил к вековому юбилею республики присвоить 100 крупным ограненным алмазам имена лучших сыновей и дочерей Якутии. Сертификаты и копии алмазов в дальнейшем будут переданы в районные музеи для экспонирования.





