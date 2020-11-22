В Якутии открыли центр для подготовки умных детей

В столице торжественно открыли Академию детства имени Тамары Семеновны Комаровой, сообщает пресс-служба Целевого фонда будущих поколений РС(Я). Академия на базе детского сада №18 «Прометейчик» г. Якутск – это современный инновационный механизм обучения, основанный на кластерном образовании, широком взаимодействии общественных институтов. Стратегическая цель Академии детства — продвижение социальной экономики, рационального использования ресурсов и устойчивых практик в образовательной и предпринимательской среде, обществе.

«Академия детства это очень давняя идея. Мы с коллективом, который работает над проектом «Одарённый ребёнок», вынашивали её уже несколько лет. Академия детства будет работать в системе нового образовательного уклада, быстро реагируя на смены потребностей и опираясь на лучшие мировые кадры, опыт и общественную науку. Стоит цель стать частью экосистемы, которая затрагивает всех и каждого, кто готовит людей будущего. Это новый посыл и новый тренд в образовании, который транслирует Целевой фонд будущих поколений РС(Я). На наших глазах республика идет по своему уникальному пути и создается своя образовательная система, которая учитывает предыдущий опыт, основанный на культурном ядре», — отметила член рабочей группы по развитию информационного общества в России Общественной палаты РФ Ирина Комарова.

В свою очередь, генеральный директор Целевого фонда будущих поколений РС(Я) Владимир Егоров отметил, что открытость, готовность взаимодействовать является первым шагом для формирования экосистемы детства. «Прометейчик переходит на новый уровень. Открытие Академии детства на его базе даст новый импульс для объединения нашего сообщества. Дети всей республики получат еще больше возможностей гармонично развиваться, и мы вырастим новое поколение здоровых, умных, активных, и самое главное, счастливых якутян», — заключил Владимир Егоров.

Отметим, Академия детства названа именем советского и российского педагога Тамары Семеновны Комаровой, создателя целостной системы художественно-эстетического воспитания дошкольников. Под ее руководством была разработана инновационная Программа воспитания и обучения в детском саду, которая получила гриф Министерства образования и науки. Впоследствии она была переработана в программу «От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования». К «Программе» под руководством Тамары Семеновны разработано более 50 методических пособий. В настоящее время по ней работает в среднем 78% дошкольных учреждений России.