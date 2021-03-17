В Якутии открылась новая школа

«Школа драматургов Арктики» — это медиашкола, которая предлагает открытый разговор о литературе и драматургии арктического региона.

Школа драматургов объявила конкурс «Узнай об Арктике: задай вопрос автору!». Чтобы принять в нем участие, необходимо ознакомиться с произведениями писателей-драматургов Владимира Федорова, Андрея Геласимова, Семена Ермолаева, Ивана Иннокентьева, Владислава Левочкина и начинающих авторов Ираиды Поповой, Надежды Ильиной, Утума Захарова.

Фрагменты пьес этих авторов можно найти на сайте школы.

Вы можете задать каждому автору по одному вопросу, а можете — только одному автору. Свой вопрос с указанием, кому он адресован, необходимо отправить на электронную почту dramarktik@bk.ru с пометкой «На конкурс». Не забудьте указать, от кого вопрос.

Авторы лучших вопросов будут награждены дипломами, призом с автографом писателя-драматурга, сертификатами на бесплатное посещение АУ РС(Я) «МК «Моя история» до конца 2021 года на две персоны, приглашением на праздник «Белые ночи», который пройдет в рамках Всероссийской Ночи музеев. Ну, а имя победителя лучшего вопроса назовет сам автор во время телесъемок.

Подробнее о конкурсе можно узнать здесь