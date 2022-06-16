В Якутии открылась еще одна сельская библиотека

В Чычымахе открылась модельная библиотека

В Таттинском улусе после обновления в рамках национального проекта «Культура» открылась Чычымахская сельская модельная библиотека им. А. П. Кулаковской. Это одна из пяти библиотек, которые получат в этом году статус модельной за счет республиканского финансирования. В библиотеке установлена компьютерная техника, обновлена мебель на общую сумму 826,5 тысяч рублей. Неоценимую помощь оказали местные предприниматели, так, корпусная мебель и стенд с эмблемами и подсветкой изготовлены таттинскими производителями.

Честь разрезать красную ленту была предоставлена директору Таттинской централизованной библиотечной системы Анне Билюкиной, главе сельского поселения Степану Сорову, главному библиотекарю Марине Малышевой.

По словам первого заместителя министра культуры и духовного развития Якутии Владислава Левочкина, библиотеки получают субсидии на обновление на конкурсных условиях:

— Главное условие — муниципалитеты должны предоставить качественные помещения для создания библиотек модельного стандарта, желательно в каменном варианте. Это необходимо не только для сохранности закупаемого оборудования, но прежде всего для комфорта посетителей. В этом году две библиотеки Якутии стали победителями на федеральном уровне. Это Анабарская районная библиотека, которая обновляется на 10 млн рублей, и Эльгяйская сельская библиотека в Сунтарском районе, которая получила 5 млн рублей. В настоящее время в учреждениях проводятся ремонтные работы. Еще пять библиотек победили в республиканском конкурсе нацпроекта, в том числе Чычымахская библиотека и получат региональное финансирование на обновление оборудования в общем объеме 5 млн рублей.