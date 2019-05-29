В Якутии открыт первый Центр амбулаторной онкопомощи

Глава Якутии Айсен Николаев открыл созданный на базе Якутской городской больницы №3 первый в республике центр первичной онкологической помощи. В ближайшие годы в республике планируется открыть 18 подобных центров.

Онкологические заболевания выходят на первые позиции среди причин смертности якутян. В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» руководство региона уделяет серьезное внимание борьбе с онкозаболеваниями.

«Сегодня у нас в городской больнице №3 открылся центр первичной онкологической помощи. Я считаю, что это одно из важнейших звеньев в той системе борьбы с онкологическими заболеваниями, которую мы сейчас в республике начинаем выстраивать. К сожалению, по итогам 2017 года республика занимает предпоследнее место в стране по раннему выявлению рака, рак сегодня вышел на второе место среди причин смертности. В прошлом году свыше 1300 наших сограждан умерло от этой страшной болезни. Более чем в 10 процентах случаев этот диагноз был поставлен посмертно. Конечно, мы с этими мириться не можем, и считаем, что для раннего выявления рака, для его лечения на ранних стадиях очень важны такие центры первичной медицинской помощи», — сказал Айсен Николаев.

Глава отметил, что по состоянию на 28 мая 2019 года участие в проходящей в республике акции «Онкопоиск» приняли 53 293 человека. Участники торжественного открытия осмотрели кабинеты Центра, палату для пациентов на три койки, кабинет врачей-онкологов. В больнице закуплены необходимые препараты для проведения химиотерапии.

Главный врач ЯГБ №3 Светлана Давыдова рассказала, что в Центре работают два доктора-онколога. Медучреждение полностью оснащено необходимым оборудованием, проводятся все виды исследований. Врачи уверены, что повышение доступности онкологической помощи позволит бороться с болезнью на достойном уровне.