В Якутии открылась правда о расправе

Прокуратура Нюрбинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44 – летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

В суде установлено, что подсудимый с целью недопущения привлечения к уголовной ответственности сына своей гражданской супруги, заведомо ложно заявил полиции о совершении в отношении него преступления характера нанесения ему тяжких телесных повреждений неизвестными лицами на улице возле памятника в Нюрбе.

Фактически данное преступление было совершено сыном его гражданской супруги.

По итогам судебных разбирательств, лицо реально совершившее преступление осуждено с назначением соответствующего наказания.

В отношении подсудимого за заведомо ложный донос о совершении преступления вынесен приговор о назначении ему наказания в виде обязательных работ сроком на 304 часа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.