В Якутии откроют регулярные автобусные межмуниципальные маршруты

В минтранспорта республики уверены, что с приведением дорожной сети в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» получат развитие регулярные пассажирские перевозки, сообщает ЯСИА.

«С развитием дорожного сервиса и поэтапным приведением в нормативное состояние автодорог получат развитие регулярные пассажирские перевозки», — заявил первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Сергей Владимиров на ведомственной коллегии.

По его словам, с августа этого года откроется межмуниципальный автобусный маршрут «Якутск – Покровск – Мохсоголлох» по региональной автомобильной дороге «Умнас». Помимо этого, на первоначальном этапе в этом и следующем году планируется открытие регулярных маршрутов по федеральной дороге «Вилюй» и региональной дороге «Нам» по направлениям: Якутск – Бердигестях – Якутск и Якутск – Намцы – Якутск.

После 2020 года будут созданы маршруты по федеральным дорогам «Лена», «Колыма», «Вилюй» и региональной дороге «Амга»: Якутск – Алдан – Нерюнгри – Якутск, Амга – Усть-Майя – Амга, Якутск – Бердигестях – Верхневилюйск – Якутск.

В дальнейшем регулярные перевозки появятся на популярных туристических маршрутах: Якутск – Нахот (Горячие источники) – Якутск, Якутск – Оймякон (Полюс Холода) – Якутск, Якутск – Мирный (Алмазный тур) — Якутск.

Сергей Владимиров добавил, что через АО «Автовокзал», который является единственным крупным транспортным агентом на территории республики, запущен проект по оказанию услуг предпринимателям-перевозчикам в режиме «единое окно» по продаже билетов и диспетчеризации рейсов.