В Якутии откроют продажу дополнительных субсидированных авиабилетов

Учитывая высокую потребность населения в субсидируемых авиаперевозках в летний период, по поручению главы республики Айсена Николаева принято решение об открытии продаж дополнительных субсидированных авиабилетов. сообщает ЯСИА.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) для обеспечения доступности воздушных перевозок 7 июня объявило о проведении отбора авиаперевозчиков в 2022 году на получение субсидий из федерального бюджета по маршрутам, утвержденным постановлениями правительства РФ.

Соответствующая заявка о готовности осуществлять воздушные перевозки пассажиров по спецтарифам направлена АК «Якутия» по маршруту Якутск — Санкт-Петербург без возрастных ограничений. Аналогичная заявка готовится АК «АЛРОСА». По итогам отбора Росавиацией субсидии будут распределены между российскими авиакомпаниями с последующим заключением дополнительных соглашений, после чего авиакомпании откроют продажу авиабилетов.