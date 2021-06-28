В Якутии откроют новый кинозал

Якутия вошла в число регионов, где в рамках национального проекта «Культура» в 2021 году будет открыт новый кинозал. Кинозал появится в поселке Светлый.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии объявил результаты очередного отбора по поддержке кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек. В числе победителей п. Светлый Мирнинского района Якутии. Новый современный кинозал будет открыт в местном Доме культуры «Каскад» в конце 2021 года.

На модернизацию выделено 5 млн рублей. Это будет 18-ый кинозал, который «Якутская республиканская киносеть» откроет в Якутии по федеральной программе Фонда кино.

Всего в этом году от Якутии было подано три заявки. Сбор заявок на поддержку организаций, осуществляющих показ фильмов, в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью жителей до 500 тысяч человек Фонд кино проводил с 11 марта по 30 апреля 2021 года.

По результатам процедуры отбора к оказанию поддержки с целью оснащения современным цифровым оборудованием утверждены 122 кинозала из 53 субъектов России. Доступ к современному цифровому кинопоказу получат более 1,5 млн россиян, проживающих в тех населенных пунктах, где в настоящее время отсутствуют действующие кинотеатры.

С 2019 года проект Фонда кино включен в национальный проект «Культура» на 2019-2024 гг. В течении шести лет ежегодно Фондом кино будут распределяться средства на создание более кинозалов, к концу 2024 года будет создано дополнительно 1200 кинозалов по всей стране.